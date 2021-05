TV-Sender in neuer Technik: Muss ich mein Fernsehgerät austauschen?

Ab September kommen auch in Südtirol alle TV-Sender in einer neuen Übertragungstechnik ins Haus. Dieses digitale „Futter“ kann nur ein Teil der Fernsehgeräte verarbeiten, für die anderen ist Sendeschluss. Was bringt die Umstellung? Wer sollte sich eine neue Flimmerkiste anschaffen? Gibt es eine günstigere Lösung? s+ hat die Antworten auf wichtige Fragen.