Virtuelle Tour durch Gore-Labore

GORE-TEX Produkte werden für ihre Qualität und high Performance in Outdoor und Arbeitsbekleidung, wie Feuerwehr, Rettung oder Polizei geschätzt. Bevor diese Bekleidung jedoch das Label „GORE-TEX“ bekommt, führen Gore Mitarbeiter Dutzende von Tests in firmeneigenen Laboren weltweit durch.Seit vielen Jahren bietet die US-Firma Gore seinen Kunden Führungen durch die Testlabore an. Entweder reisen sie nach München oder Philadelphia, USA. An diesen - und weiteren - Standorten unterhält Gore wissenschaftliche Testeinrichtungen, wie etwa Schuh- und Handschuhlabore, Textillabor sowie Regenraum, Klimakammer, und Heat & Flame Lab.Seit Beginn der COVID-19 Pandemie ist der Zugang zu den Laboren strikt reglementiert und physische Führungen nicht möglich. Damit Kunden aber weiterhin die Möglichkeit haben, an Führungen teilzunehmen, wurde die GORE-TEX Virtual Lab Tour eingerichtet.Gore hat hierfür die Südtiroler Firma Spherea3D beauftragt, eine digitale 360° Experience inkl. Highlight Areas zu konzipieren: User können diverse Tests in den jeweiligen Räumen digital über website oder smartphone auf www.goretexprofessional.com/virtual-lab-tour erkunden.„Wir haben insgesamt 20 panoramic 360° views und 97 Highlight Stationen mit Video, Fotos und Texten programmiert, die 24/7/365 weltweit zugänglich sind. Das System ist so optimiert, dass Fotos und Videos, die bei den Highlight Stationen abgebildet sind, jederzeit ausgetauscht oder mit neuem Bildmaterial ausgetauscht werden können.“, so Geschäftsführer Spherea3D, Peter Daldos.Das virtuelle Labor bietet User jetzt einen Service, der physisch in dieser Art nicht möglich ist, denn die Räumlichkeiten in Deutschland und USA können innerhalb von Sekunden gleichzeitig erkundet werden.

stol