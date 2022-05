Muttertag: Wie feiern Sie diesen besondern Tag?

Der Muttertag wird jedes Jahr am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Er ist für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen ein Anlass, ihren Müttern Dankbarkeit, Liebe und Wertschätzung zu zeigen, und sie auch mal ein bisschen zu verwöhnen.Ein Strauß Blumen, Frühstück am Bett oder ein Ausflug ans Meer oder den See – es gibt viele Möglichkeiten, um den Muttertag als einen ganz besonderen Tag des Jahres zu feiern.Wie feiern Sie den Muttertag? Stimmen Sie ab in unserer Frage des Tages!Das Wetter in Südtirol zeigt sich am Muttertag leider nicht von seiner besten Seite. Unter dem Einfluss eines Mittelmeertiefs bleibt es wechselhaft und es kann im Tagesverlauf zu einigen Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin maximal 20 Grad.Erst in der kommenden Woche erreicht ein Azorenhoch Südtirol und bringt frühsommerliche Temperaturen und Sonnenschein ins Land.