An diesem Sonntag feiert Tirol das Herz-Jesu-Fest. Die Bräuche und Feuer auf den Bergen gehen auf die christliche Mystik zurück. In seinem Buch lenkt David Steindl-Rast den Blick auf das „Herzstück“ des Glaubens. Dabei bricht er mit alter Routine: Von Messbesuch, Geboten, Dogmen, Papst oder Sünde redet der Benediktiner ganz bewusst nicht. Er gießt die Frohe Botschaft lieber in starke, kurze Sätze.<BR \/><BR \/><b>Hier geht es zu einem Podcast, der Ihre Spiritualität bereichern kann!<\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=212340b9-88d4-416f-8672-bf875206d971&v=1781258580862" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/><BR \/>DAS BUCH<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1323189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>David Steindl-Rast, Mario Quintana: Worauf es letztlich ankommt.<BR \/>100 Fragen – 100 Antworten. Tyrolia Verlag, 2026,184 Seiten, ca. 28 Euro.