Die Theologin, Religionswissenschaftlerin und Germanistin Hildegund Keul ist eine der Referentinnen bei den Philosophietagen am 26. und 27. September an der Brixner Philosophisch-Theologischen Hochschule (hier geht es zum <a href="https:\/\/www.pthsta.it\/fileadmin\/files\/PDF\/Weiterbildung\/Brixner_Philosophietage\/Flyer_PhilosophieTage_1.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Programm<\/a>). Dort spricht sie darüber, wie Mystik in der Kirche leider auch als Mittel für spirituellen Missbrauch herhalten musste. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-c678cbf7209c16dffbdefdd9418&v=1758283871"><\/iframe><\/div>\n