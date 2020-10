Nach Ende der Quarantäne: Berlusconi feiert Hochzeit seines Sohnes

Die lange Quarantäne ist zu Ende. Der an Corona erkrankte ehemalige italienische Premier Silvio Berlusconi ist erneut negativ auf das Coronavirus getestet worden und feierte am Mittwoch die Hochzeit seines jüngsten Sohnes Luigi. Die Hochzeit fand im engsten Kreis in Mailand statt.