Dieser – etwas andere – Podcast geht unter anderem der Frage nach, was in der Causa Carli tatsächlich Sache ist, was die Kirchenleitung wohl falsch gemacht hat und wie die christliche Gemeinschaft mit Schuld und Schuldigen umgeht. <BR \/><BR \/>Im zweiten Teil gibt es – wie schon Tradition – einige Gedanken zum Evangelium des Sonntags. Am 14. September wird das alte Fest Kreuzerhöhung gefeiert. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum Podcast:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe style="width:100%;min-width:275px;min-height:310px;max-width:475px;max-height:800px;border:0;overflow:hidden" src="https:\/\/www.podcaster.de\/simpleplayer\/?id=show~tjexf6~martins-sondertag~pod-79f40c6e8d7a38b6740ad73fea98&v=1757664559"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Was nicht? Haben Sie eine Idee? Möchten Sie selbst einmal zu Gast sein? Schreiben Sie mir!<BR \/> martin.lercher@athesia.it<BR \/><BR \/>HINWEIS: Anonyme Mails landen bei mir <b>ungelesen<\/b> im Papierkorb. Auf Beschimpfungen reagiere ich grundsätzlich nicht.