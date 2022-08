Nacht der Sternschnuppen: Mit diesen Tipps sehen Sie besonders viele

David Gruber ist Astrophysiker und Direktor des Naturkundemuseums. - Foto: © DLife/DF

„ Wenn man jede 10 Minuten eine Sternschnuppe sieht, ist das viel. ” — David Gruber

Sternschnuppen sind nichts anderes als Staubpartikel, die mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen und verglühen. - Foto: © shutterstock

Gruber: Bei den Perseiden kann man die meisten Sternschnuppen in der Nacht des 12. Augusts, also von Freitag auf Samstag, beobachten. Das Problem ist heuer aber, dass in dieser Nacht Vollmond ist. Der helle Mond stört beim Beobachten, weil die Sternschnuppen im Licht untergehen. Auch wenn es bewölkt ist, stört das natürlich die Sicht.David Gruber: Nein. Im Laufe eines Jahres gibt es immer mal Sternschnuppen zu sehen. Es gibt aber Phasen im Jahr, wo es besonders viele Sternschnuppen gibt. Die Perseiden im August sind am bekanntesten, weil da die angenehmsten Bedingungen zum Beobachten herrschen. Es gibt aber noch andere Phasen, wo es sogar noch mehr Sternschnuppen am Himmel gibt. Die Geminiden zum Beispiel sind noch heller und man kann sie deswegen noch besser beobachten. Einziges Problem ist, dass sie im Dezember fallen. Wer beobachtet bei der Kälte schon gern Sternschnuppen? Deswegen würde ich es am Freitag trotz Vollmond versuchen. Die hellsten Sternschnuppen wird man sehen.Gruber: Man sollte sich einen Ort aussuchen, wo man einen relativ freien Blick zum Horizont hat. Schlecht ist es, wenn ich mich in einem Tal befinde und von hohen Bergen umgeben bin, weil ich da viel weniger Himmel sehe. Zweitens sollte es dunkel sein. Auch die Uhrzeit und die Blickrichtung spielen eine Rolle. Am meisten Sternschnuppen sieht man zwischen 2 und 4 in der Früh, wenn man tendenziell Richtung Nord-Westen schaut. Sternschnuppen können aber überall am Himmel auftauchen und bei dem hellen Mond sind die Details sowieso nicht so wichtig, weil sie nur wenig ausmachen. Wichtig ist es vor allem, den gesamten Himmel im Blick zu halten und vor allem etwas Geduld mitbringen.Gruber: In den Nachrichten steht oft, dass man Hunderte Sternschnuppen pro Stunde beobachten kann. Das stimmt nicht ganz. Wissenschaftlich stimmt es zwar, aber das ist bei Idealbedingungen so und die gibt es nirgends. Wenn man jalle 10 Minuten eine Sternschnuppe sieht, ist das viel. Man sollte deswegen Geduld haben. Am besten man wartet eine Stunde oder mehr, dann sieht man sicher 4 bis 5 Sternschnuppen.Gruber: Im Weltall gibt es viele kleine Staubpartikel. Unabhängig von den Sternschnuppen im August fallen jeden Tag rund hundert Tonnen Materiasl auf die Erde. Jetzt, gerade, wie jedes Jahr im August, überquert die Erde ein Trümmerfeld, wo es noch mehr Staubpartikel gibt. Sternschnuppen sind nichts anderes als Staubpartikel, die mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Erdatmosphäre treffen und verglühen. Die Luftteilchen in der Atmosphäre beginnen dadurch auch selber zu leuchten und erzeugen die Leuchtspur, die zu sehen ist. Diese Staubpartikel sind meistens nur wenige Millimeter groß. Je größer die Partikel, desto heller die Sternschnuppe.