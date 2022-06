Nadia Delago: „Ich möchte richtig gut tanzen können“

Nadia Delago mit der gewonnenen Bronzemedaille. - Foto: © Patrick Stuflesser

Die gebürtige Grödnerin ist ein Ausnahmetalent im Skirennfahren. Schon in jungen Jahren ist sie auf Skiern gestanden. Das Skifahren hat sie im Blut, wie auch ihre ältere Schwester Nicole, die ebenfalls Skirennläuferin ist. Nadia Delago ist 24 Jahre alt.Eis! Da könnte ich einen ganzen Becher auf einmal essen.Ich fühle mich zu alt, um in die Spielhalle zu gehen.Könnte nicht sagen, dass ich irgendwo zu viel Geld ausgebe.Eine Reise nach New York.Weil ich meine Schuhe nicht finden konnte.Richtig gut tanzen zu können.Über Khaby Lames Videos auf Instagram.Wenn man mich anlügt.Hör nie auf, deinen Träumen zu folgen.Dieses Gefühl hatte ich noch nie.Als ich unter extremer Hitze ein strenges Training hatte.Mit meiner Freundin, die sich zurzeit in Kanada befindet.Mehr Frieden!Familie, Freunde, Skifahren und auf Essen.Als ich die Olympiamedaille gewonnen habe.Gesund bleiben und irgendwann eine Familie gründen.Die Zeit mit Freunden am Meer.Da fällt mir im Moment nichts ein.In der Schule während einer Schularbeit. Die Lehrerin hat mich sogar erwischt und dann habe ich eine 3 kassiert.Bei der Ski Weltmeisterschaft in Gröden 1970.