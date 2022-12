Nächstenliebe unterm Weihnachtsbaum

Ein Familienpaket, das Eltern in Südtirol hilft, Krisensituationen zu überstehen, ein Abendessen und eine Nacht im warmen Bett für Menschen ohne feste Bleibe, ein Startpaket, das Müttern in Äthiopien die ersten Schritte in eine Zukunft ohne Hunger ermöglicht, Ziegen, Esel und Ochsen, die Familien in Kenia und Kamerun ein Einkommen ermöglichen, Klimaschutzpakete, die Kleinbauern in Mosambik und Äthiopien helfen, sich für die sich ändernden Wetterverhältnisse zu rüsten und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.Diese und viele weitere Geschenkideen gehören zu Hilfsprojekten der Caritas und wirken deshalb zweimal, nämlich dort, wo sie das Leben der Menschen verbessern und Armut verringern, wie auch bei den Beschenkten, bei Freunden, Verwandten oder Kollegen, die über die Geschenkurkunde erfahren, wo und wie in ihrem Namen geholfen wird.„Jedes Geschenk bedeutet ein Stück Nächstenliebe, ein Zeichen, dass wir Menschen in ihrer Not nicht allein lassen“, erklärt Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer und lädt ein, im Spendenshop der Caritas vorbeizuschauen. Dort können alle Geschenke schnell und bequem von zuhause aus erworben werden. Wer sich für eines von ihnen entscheidet, kann online angeben, wen er oder sie beschenken will und erhält ein Mail mit einer personalisierten Geschenkurkunde und einem Geschenkpäckchen, welche selber ausgedruckt und an die Person verschenkt werden können, in deren Namen geholfen wird. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte oder per Banküberweisung.Wer keinen Internetzugang hat, kann sein Geschenk in den verschiedenen Caritas-Büros in Bozen (Sparkassenstraße 1, Tel. 0471 304 300), Meran (Galileo-Galilei-Straße 84, Tel. 0473 495 632), Brixen (Bahnhofstraße 27A, Tel. 0472 205 965) und Bruneck (Paul-von-Sternbachstraße 6, Tel. 0474 414 064 bestellen. Dort sind auch eigens gestaltete Verpackungen erhältlich.