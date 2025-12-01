Für zehn Erholungsurlaube zu je fünf Übernachtungen in einem der Familienhotels Südtirol können bis zum 15. Dezember Vorschläge eingereicht werden, damit sich Familien nach langen Krankenhausaufenthalten ihrer Kinder zumindest kurz zurücklehnen können.<BR \/><BR \/>„Es ist eine Aktion, die Jahr für Jahr für viele Familien Weihnachten werden lässt. Die Rückmeldungen, die wir nach den Urlauben während des Jahres erhalten, sind voller Dankbarkeit. Ein besonderes Dankeschön gilt deshalb den Familienhotels Südtirol, welche sich bereits zum vierten Mal besonders großzügig zeigen“, so Nicole Uibo, Vorsitzende von Nähe hilft heilen.<BR \/><BR \/>„Nach hohen Behandlungskosten können sich Familien oft keinen Urlaub mehr leisten. Deshalb möchten wir ihnen gemeinsam ermöglichen, zumindest für ein paar Tage auf andere Gedanken zu kommen“, erklären Nicole Uibo und Michael Oberhofer von Brandnamic für die Gruppe Familienhotels Südtirol.<BR \/><BR \/>Die betroffenen Familien, welche dieses besondere Geschenk erhalten werden, können wiederum von den Südtiroler Kinderhilfsorganisationen Peter Pan, Kinderherz, Mukoviszidose Hilfe, Frühgeborene Südtirol und der Rheuma-Liga nominiert werden. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, dass sich Familien selbst bewerben oder von Dritten vorgeschlagen werden. Beschenkt werden können Familien, die in diesem Jahr einen längeren Krankenhausaufenthalt mit ihren Kindern hinter sich haben.<BR \/><BR \/>Die Vorschläge können bis zum 15. Dezember per Mail an <a href="mailto:info@naehe-hilft-heilen.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@naehe-hilft-heilen.com<\/a> übermittelt werden. Jene Familien, die sich über den Familien- und Erholungsurlaub freuen dürfen, werden rechtzeitig vor Weihnachten verständigt.