Nathalie Santer: Die Einzelkämpferin

Winterwunderland ist ein Begriff, der immer wieder gerne verwendet wird – oft auch beliebig. Doch für den Steinwandterhof in Prags trifft es das Wort genau: Haus und Stall ragen, ebenso wie der nahe Wald, aus dem unberührten Neuschnee in den strahlend blauen Himmel.Nur freudige Mädchenstimmen und das Wiehern ihrer Pferde durchbrechen die Mittagsstille. Auf der Koppe tummeln sich zwei Fohlen. Eine Idylle, die auch im Haus anhält. Gekalkte Wände, unversiegelte Riemenböden, alte Kachelöfen und holzgetäfelte Zimmer strahlen Tradition und Atmosphäre aus. Seit zehn Jahren ist die liebevoll sanierte Hofstelle der neue „Arbeitsplatz“ von Ex-Biathletin Nathalie Santer (49). Hier bewirtet sie ihre Gäste, hier züchtet sie ihre Pferde, hier hat sie sich ein Leben jenseits von Loipen und Schießständen aufgebaut.Vor 13 Jahren hat die Pionierin des italienischen Biathlon-Sports ihr Kleinkalibergewehr an den Nagel gehängt. Nicht aber die Langlaufskier, die sie auch heute noch immer dann anschnallt, wenn es die Arbeit am Hof zulässt. Das Langlaufen war ihre erste Passion und ist nach wie vor ihr liebstes Hobby. „In den Biathlon bin ich ja ,nur’ hineingerutscht“, verrät Nathalie Santer. 1992 wollte der italienische Wintersportverband eine Damenmannschaft aufbauen. „Ein Trainer holte mich ins Team.“ Dass ihr das Talent für die neue Disziplin nicht fehlte, bewies die Anfängerin bereits in der ersten Saison. Am Ende belegte sie Platz vier im Gesamtweltcup, ein Jahr später sogar den zweiten Platz.In der Ausgabe vom 15. Jänner hat die Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ ein Porträt von Nathalie Santer veröffentlicht.Weitere Themen im Heft: ein Interview mit Evi Seebacher, Präsidentin des SSV Bozen; der Appell von Sterneköchin Anna Matscher für mehr Nachhaltigkeit in der Küche; ein Beitrag von Hildegard Kreiter über Glück und Unglück, Freude und Leid, die in unserem Leben oft eng nebeneinander liegen.

stol