„Nein Kind, nach dem Essen darfst du nicht ins Meer!“ Stimmt das?

Draußen ist es richtig heiß – ein kaltes Getränk muss her. Aber ist das eigentlich eine gute Idee? Und ohje, es schwirrt doch eine Mücke durchs Schlafzimmer – obwohl man extra kein Licht angemacht hat. Vor dem Schwimmen gar nichts essen, lautet die Regel, oder? Nicht ganz. Was ist denn dran an den Weisheiten für den Sommer?