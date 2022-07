Neue Gletscherspalte auf der Marmolata: „In 10 Jahren ist nicht mehr viel übrig“

Der Südtiroler Glaziologe Georg Kaser gilt als einer der einflussreichsten Klimaforscher weltweit. - Foto: © br

Am 3. Juli hat sich an der Marmolata ein Teil des Gletschers gelöst: 11 Menschen starben. - Foto: © UNBEKANNT

„ Wir werden heuer überall zwischen 3 und 4 Meter Eis verlieren. In 20 bis 30 Jahren wird es bei uns keine Gletscher mehr geben. ” — Dr. Georg Kaser

Der Suldenferner wird noch ein paar Jahrzehnte überleben. - Foto: © sch

Georg Kaser: An den Bildern allein ist das nicht abzuschätzen. Ferndiagnosen sind unseriös. Vermutlich ist ein unterer Teil des Gletschers abgesackt. So etwas Ähnliches dürfte im Jahr 2003 am Hintereisferner in den Ötztaler Alpen passiert sein. Der obere Teil rutschte schneller hinab, weil er mehr Wasser enthielt. Am Hintereisferner ist nichts passiert, weil das Eis abgefangen wurde. Was bei der Marmolata passiert, kann man anhand der Bilder allein nicht sagen. Die Kollegen im Trentino haben das im Griff und Leute sollen aufhören, Spekulationen aus der Ferne anzustellen.Kaser: Alle Gletscher zerbröseln gerade. In 20 bis 30 Jahren wird es sie nicht mehr geben. Gerade haben Gletscher Zerfallserscheinungen und wenn es diese an einer steilen Stelle gibt, fällt das Eis hinunter. Wenn es flach ist, wird es liegen bleiben. Nach jedem Bruch schmilzt das Eis schneller. Es ist wie bei einem Eis am Stiel, das man aus dem Eiskasten nimmt. Wenn ich es 10 Minuten in der Sonne stehen lasse, bröckeln Eisstücke runter und das Eis wird „faul“. So ist es gerade bei den Gletschern, nur meistens sind keine Menschen darunter und keiner merkt es.Kaser: Es wird keine kalten Winter mehr geben. Die Nullgradgrenze liegt immer höher. Was es schon geben könnte, sind schneereichere Winter. Heuer spielt es eine Rolle, dass es nur wenig Schnee gab und das Eis gleich zum Vorschein kam. Das Eis ist dunkel und dreckig und die Sonne heizt mehr ein. Die hohen Temperaturen sind aber für die Schmelze verantwortlich. Die Nullgradgrenze ist schon seit Wochen permanent auf über 4000 Metern. Der Hintereisferner ist seit den 1890er Jahren einer der am besten untersuchten Gletscher der Welt. Im Jahr 2003 war Ende Juli der Punkt, wo der ganze Schnee vom Winter weggeschmolzen war. Danach schmolzen noch 3 Meter Eis, ein Negativrekord. Heuer hatten wir diesen Punkt bereits am 22. Juni.Kaser: Wir verlieren schon seit 20 Jahren kleine Gletscher. Sie haben aber keinen Namen und es merkt keiner. Die größten Gletscher wie der Suldenferner werden noch ein paar Jahrzehnte überleben, aber der Rest ist bald weg. Es kann schon sein, dass in einer schattigen Mulde weiterhin Eis ist, das hat aber mit unseren Gletschern nichts mehr zu tun. Es muss auch gar nicht heißer werden. Das Klima, wie wir es jetzt haben, reicht dazu aus. Wir werden heuer überall zwischen 3 und 4 Meter Eis verlieren. In 20 bis 30 Jahren wird es bei uns keine Gletscher mehr geben.Kaser: Beim Wasserhaushalt spielen unsere Gletscher eine kleinere Rolle. Dann gibt es noch das Problem von Steinschlägen, da die Festigkeit nicht gegeben ist, wenn das Eis wegschmilzt. Aber danach wird es grün werden und es ist überhaupt kein Problem mehr. Nur als Signal ist es sehr eindringlich. Wir können von Tag zu Tag zuschauen, wie der Klimawandel alles niedermacht. Bei anderen Sachen sieht man es nur nicht so schnell. Das Schmelzen der Gletscher geht den Menschen unter die Haut.