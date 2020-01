Neue Studie verwirft Theorie von Mini-T.-Rex

Vielmehr stammen sie demnach von noch nicht erwachsenen Exemplaren des Tyrannosaurus Rex, die früh verstarben. Für seine Untersuchung wendete das Forscherteam um Holly Woodward von der Oklahoma State University eine moderne Technik an, bei der extrem dünne Knochenstücke von sehr leistungsstarken Mikroskopen durchleuchtet werden. Dabei stellten die Wissenschafter fest, dass die Eigenschafen der Blutgefäße noch der Wachstumsphase entsprachen. Bei ausgewachsenen Tieren wären nach ihren Angaben die Spuren des Prozesses zur Neubildung von Blutgefäßen weniger ausgeprägt gewesen.



Aus der neuartigen Labormethode ließen sich Rückschlüsse auf das Alter und den „Wachstumsgrad“ der Saurier ziehen, sagte Woodward. Das Forscherteam konnte auch Wachstumsringe in den Knochen zählen, die dort ähnlich wie an Baumstämmen zu sehen waren. Demnach war das Exemplar namens „Jane“ 13 Jahre alt, das andere Exemplar namens „Petey“ 15.



Erwachsener T.-Rex war 13 Meter lang



Die Forscher sehen durch ihre Ergebnisse die 3 Jahrzehnte alte Theorie des US-Paläontologen Robert Bakker widerlegt. Er hatte 1988 die Knochenreste eines relativ kleinen Raubsauriers von geschätzten 5,20 Meter Länge als Miniaturart des Tyrannosaurus eingestuft. Das Bakker-Team taufte die angeblich neu entdeckte Art auf den Namen „Nanotyrannus“.



Die Mehrheit der Dino-Forscher ging dennoch in den vergangenen 3 Jahrzehnten weiterhin davon aus, dass der „kleine“ T. Rex keine eigene Art war, sondern die Knochenreste lediglich von nicht ausgewachsenen Tieren stammen – eine Theorie, die das Woodward-Team nun mit ihren hochmodernen Forschungsmethoden bestätigte. Der Tyrannosaurus Rex – der berühmteste aller Dinos – war als Erwachsener rund 13 Meter lang.

