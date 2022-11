Neues Sprachquiz: „Kennst du deine Sprache?“

Quiz ist für alle Altersgruppen kostenlos zugänglich

Wie viele Sprachen nehmen wir allein schon beim Frühstück in den Mund, wenn wir zu Kaffee, Tee, Kakao, Joghurt oder Müsli greifen? Wie nennen wir in Südtirol das, was dem Schweizer ein „Mistkratzerli“ und dem Nordostdeutschen ein „Broiler“ ist? Und warum ist mit manchen Menschen nicht gut „Kirschen essen“?Über 110 Fragen in 5 Kapiteln erwarten die Spielenden. Im letzten der 5 Kapitel geht es nicht mehr darum, eine richtige Lösung zu finden, sondern die eigene Wortwahl mit der anderer Spielender zu vergleichen: Greifen Sie eher zu Porree oder zu Lauch, zum Germzopf oder Hefezopf, zu Chips oder Patatine?Das Spiel ist auf der Internetseite www.sprachquiz.org für Interessierte aller Altersgruppen kostenlos zugänglich. Schulklassen der 3. Klasse Mittelschule und 1./2. Klasse Ober- und Berufsschule, die sich mit dem Thema befassen, können auch an einem Gewinnspiel teilnehmen.Für Lehrpersonen gibt es am 11. November um 15 Uhr eine Online-Fortbildung zum Spiel in der Reihe #deutschunterricht. Weitere Informationen gibt es in der Sprachstelle.