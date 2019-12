Neues von der Oscar-Preisträgerin

Obwohl sie 52 ist, ist der Stern von Hollywood-Star Julia Roberts noch lange nicht gesunken. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren hat die Dame mit dem strahlend-schönen, ewig lächelnden Gesicht in mehreren wirklich guten Filmen mitgewirkt. Einer davon, das Filmdrama „Wunder“, kommt am kommenden Sonntag, 29. Dezember, als Free-TV-Premiere ist Fernsehen.





Übrigens: Weltberühmt ist die US-Schauspielerin bereits seit dem Jahr 1990 – als sie in der Filmromanze „Pretty Woman“ an der Seite von Richard Gere fast über Nacht zum Star wurde. Schnell wurde sie mit Filmen wie „Die Akte“, „Die Hochzeit meines besten Freundes“, „Notting Hill“ oder „Die Braut, die sich nicht traut“ zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Und für ihre Rolle in „Erin Brockovich“ (2000) gewann sie schließlich auch den Golden Globe und den Oscar.Mehr über die US-Lady und ihren Film „Wunder“ erfahren Sie am Freitag im neuen „Dolomiten-Magazin“. Dort finden Sie zudem eine Reihe weiterer interessanter Beiträge (u. a. lesen Sie alles über das Winterparadies Seiser Alm) und das mit Abstand umfangreichste Fernsehprogramm Südtirols.

vs