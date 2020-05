New York Times berichtet über Südtirols Sonderweg

Der Artikel geht nicht nur auf Südtirols Sonderweg ein, sondern auch auf die Landschaft, auf die Geschichte der Autonomie und Politik des Landes. Auch die „Los von Rom“ und „Freiheit“- Feuer werden erwähnt.Beschrieben wird Südtirol als eine alpine Gegend mit Weltklasse-Skigebieten und sehr gepflegter Kulturlandschaft, als herrliche Obst und Weinbau-Gegend.Zum Sonderweg kommen dann Landeshauptmann Arno Kompatscher, Handelskammerpräsident Michl Ebner, Schützen-Chef Jürgen Wirth Anderlan und Barbesitzer Alex Sullmann aus Neumarkt zu Wort.„Wir haben eine relativ gute Situation, was die epidemische Kurve angeht, und eine der niedrigsten Ansteckungsraten italienweit“, wird Kompatscher zitiert. Und weiter: „ Wir haben uns in Phase 1, also in der Zeit des Notstandes an die Vorgaben des Staates gehalten, weil es notwendig war, aber wir sind sehr stolz auf unsere Autonomie.“We appreciated the actions of the government in the phase of emergency, where it was necessary to move in a united way,“ Kompatscher said. “But we are very proud and jealous of our autonomy.’’Michl Ebner kommt ebenfalls zu Wort: „ Ich verstehe das Konzept der Solidarität, aber die Regeln können nicht von Lampedusa bis zum Brennerpass gleich sein. Es sind komplett unterschiedliche Situationen.Die New York Times erklärt dann: Während die Regierung in Kalabrien erfolgreich jeglichen Sonderweg stoppte, konnte Südtirol dies aufgrund des Autonomiestatus umgehen.Barbesitzer Sullmann zeigte sich froh über die frühere Öffnung, allerdings gäbe es noch viele Unklarheiten und auch viele Regeln, die ihm Sorgen bereiten.Die Schützen werden im Artikel als eine Gruppierung beschrieben, die Tiroler Traditionen schätzen und erhalten und Italien als fremde Macht sehen. Wirth Anderlan nennt die “Los von Rom„ – Feuer ein friedliches Zeichen und sollten den Weg Südtirols in Phase 2 pushen und politische Handlungen nur unterstreichen..... We underscored that with these fires.’’

