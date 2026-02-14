Doch was, wenn es gar nicht darum geht? Wenn Wünsche uns weiterbringen, ganz unabhängig davon, wie groß sie sind? Diesen und anderen Fragen werden wir im Februar nachgehen.<BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Bevor wir tiefer in unser Monatsthema „Wünsche und Ziele“ einsteigen, lassen Sie uns ein kleines Gedankenexperiment wagen. Würde ich Sie fragen, was Sie in Ihrem Leben nicht mehr wollen, was würden Sie antworten? Vermutlich könnten Sie aus dem Stegreif gar einige Dinge nennen, die Sie weder weiterbringen noch mit Freude erfüllen und die Sie deshalb vielleicht schon vor geraumer Zeit aussortiert haben. <BR \/><BR \/>Doch was wäre, wenn ich wissen wollte, was Sie sich stattdessen wünschen? So richtig und von Herzen. Wären Sie da auch so schnell oder müssten Sie erst einmal eine Weile überlegen? Und würden Sie sich überhaupt erlauben, es auszusprechen? <BR \/><BR \/>Egal ob klein und unscheinbar oder bedeutsam und mächtig: Wünsche sind Teil unserer Existenz. Wir alle tragen sie in unseren Herzen – und tun uns doch oft schwer, es zuzugeben. Zu groß sind Unsicherheit, Angst und Zweifel, die unweigerlich damit verbunden sind. <BR \/><BR \/>Schließlich ist es durchaus möglich, dass der bloße Gedanke an etwas Größeres schon im eigenen Umfeld auf Ablehnung stößt. Woher sollten wir dann die Kraft nehmen, ihn weiterzuverfolgen? Oder wir stellen schon bald fest, dass uns schlicht und einfach die nötigen Ressourcen fehlen, um die Idee am Leben zu erhalten. <BR \/><BR \/>Da ist es doch besser, von vornherein kein Aufhebens zu machen. Denn wer will schon den Stempel eines unrealistischen Träumers aufgesetzt bekommen, den er so schnell nicht wieder loswird. <h3>\r\nDie Botschaft dahinter<\/h3>Nachvollziehbar. Und doch wird bei alledem oft eine essenzielle Tatsache vergessen. Ein Wunsch ist ein Wunsch. Die Vorstellung, ihn irgendwann zu verwirklichen, ist zwar schön, doch ist es auch nicht mit einer Niederlage gleichzusetzen, wenn dies nicht gelingt. Denn Wünsche sind weder Ziele noch konkrete Pläne. <BR \/><BR \/>Viel eher sind sie Überbringer einer Botschaft, die wir keineswegs ignorieren sollten. Gedanken, die so wertvoll anmuten, dass wir sie uns selbst fast nicht zugestehen, geben Hinweise auf unsere Bedürfnisse und darauf, was in unserem Leben vielleicht gerade etwas zu kurz kommt. <BR \/><BR \/>So kann es beispielsweise sein, dass jemand zwar davon träumt, auszuwandern, der aktuelle Wohnort in Wirklichkeit aber keineswegs problembehaftet ist. Was stört, ist das Gefühl, in eine Realität eingebettet zu sein, die kaum Luft zum Atmen lässt. <BR \/><BR \/>Von Tag zu Tag steigt der Leidensdruck, sodass die Versuchung, alles hinzuschmeißen und noch einmal von vorn zu beginnen, immer präsenter wird. Viel eher als die Sehnsucht nach einem anderen Land ist es also das Bedürfnis nach Freiheit und Selbstbestimmung, das hier im Mittelpunkt steht. Und das kann auch im ganz normalen Alltag mit kleinen Entscheidungen und Veränderungen gestillt werden. <BR \/><BR \/>Gestehen Sie sich Ihre Wünsche also ruhig zu – ganz egal, wie unrealistisch sie sein mögen. Denn selbst wenn sie nie in Erfüllung gehen: Die Farbe, die sie in Ihr Leben bringen, wird früher oder später sichtbar. Ganz bestimmt. <BR \/><h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.