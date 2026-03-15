<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gerade an einer wichtigen Mail an Ihren Chef. Hochkonzentriert feilen Sie an jedem einzelnen Satz, Sie schreiben, überdenken, korrigieren, bis schließlich alles bis ins kleinste Detail passt. Ein letztes Mal überfliegen Sie den Text, drücken mit pochendem Herzen auf „Senden“ – und würden kurz darauf am liebsten im Boden versinken. Denn das Einzige, was Sie nicht mehr kontrolliert haben, ist die Anrede. Und genau dort hat sich ein Fehler eingeschlichen.<BR \/><BR \/>Der Tag ist gelaufen. Sie können keinen klaren Gedanken mehr fassen, in Ihrem Kopf existieren nur noch Vorwürfe. Als Sie der Chef zwei Stunden später in sein Büro zitiert, haben Sie in Gedanken die Kündigung bereits vor sich liegen. Mit wackeligen Knien betreten Sie den Raum und können Ihren Augen und Ohren nicht trauen. Der Mann, vor dessen Reaktion Sie sich so sehr gefürchtet hatten, empfängt Sie mit einem Lächeln auf den Lippen: „Kompliment! Sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet!“<BR \/><BR \/>Ich bin mir ziemlich sicher, ein solches Malheur ist Ihnen wirklich schon einmal passiert. Vielleicht beim Schreiben einer Mail, vielleicht aber auch in einem völlig anderen Kontext. Die Außenwelt hat es kaum wahrgenommen, doch Sie selbst haben sich dafür verurteilt. „Ich bin einfach nicht aufmerksam genug!“, „Wie kann ich nur so nachlässig sein?“, „Jemand anderem wäre das sicher nicht passiert!“ oder noch schlimmer: „Ich hasse mich für meine Unfähigkeit!“ Um aufs Härteste kritisiert zu werden, haben Sie also kein Gegenüber gebraucht, sondern Sie haben die Aufgabe selbst übernommen – und dadurch dafür gesorgt, dass Ihr Selbstbild einen Knick erleidet. <h3>\r\nFatale Folgen<\/h3>Auch wenn wir es manchmal gar nicht bewusst wahrnehmen, sprechen wir im Alltag ständig mit uns selbst. Wir kommentieren unsere Handlungen, geben vorschnelle Bewertungen ab und verstärken das, was wir ohnehin von uns denken, durch ständige Wiederholung der immer gleichen Aussagen. Was wir dabei meist nicht berücksichtigen: Auch unser innerer Dialog trägt maßgeblich dazu bei, unserem Alltag und unserem Leben einen Rahmen zu geben. <BR \/><BR \/>So ist es unserem Gehirn beispielsweise egal, ob eventuelle Kritik von außen kommt oder sozusagen hausgemacht ist. Sie wird als negatives Erlebnis abgespeichert, das unter Umständen hinderliche Glaubenssätze festigt und Verhaltensmuster prägt. Wir sind mehr und mehr davon überzeugt, nicht gut genug für etwas zu sein, sodass wir uns künftig noch mehr zurückhalten und gar nicht erst versuchen, das Gegenteil zu beweisen. <BR \/><BR \/>Doch es gibt – wie so oft – auch eine gute Nachricht: Selbst innere Dialoge sind nicht in Stein gemeißelt. Auch hier können wir beobachten und reflektieren. Wir dürfen uns fragen, ob das, was wir uns sagen, tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob wir es wieder und wieder herunterspulen, nur weil wir uns daran gewöhnt haben. Dann gelingt es uns wahrscheinlich auch, unsere Haltung zu verändern und Fehler als Chance für Wachstum zu begreifen. Denn wer lernt, freundlicher mit sich zu sprechen, schafft die Grundlage dafür, sich selbst mehr zuzutrauen.<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.