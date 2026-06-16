Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen von Rock, Schlager und Festivalstimmung. Wie die Organisatoren nun voller Freude bekanntgaben, ist das Alpen Flair 2026 im Vorfeld komplett ausverkauft. <BR \/><BR \/>„Das ist gerade in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich“, betonen die Macher des Festivals und bedanken sich bei den treuen Fans für den Support.<h3>\r\nLetzte Chance: Streng limitiertes Kontingent an der Abendkasse<\/h3>Wer bisher leer ausgegangen ist und sich bereits auf den Weg nach Natz gemacht hat, muss die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgeben. Für Spontanentschlossene und bereits Anreisende halten die Veranstalter ein kleines Trostpflaster bereit: An der Abendkasse wird es noch ein kleines Kontingent an Tagestickets geben.<BR \/><BR \/>Die Organisatoren warnen jedoch vor: Auch diese Tickets sind streng limitiert.