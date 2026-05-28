Jetzt trägt Cage seinen Künstlernamen auch im Ausweis. „Es ist besser, der Patriarch meiner eigenen kleinen Familie zu sein, als der alberne Cousin am Rande der Familie eines anderen“, sagte er.<h3>\r\nInspiriert von Comic-Superhelden und Komponist<\/h3>Sein neuer Nachname war inspiriert vom Superhelden Luke Cage und dem Komponisten John Cage. Es sei ein Name gewesen, „den ich mochte in den Comics – ich fand einfach, er hat einen coolen Namen. Außerdem wuchs ich in einer sehr Avantgarde-, sehr künstlerischen Familie auf und es wurde über John Cage und seine experimentellen Kompositionen gesprochen“. Nicolas Cage ist derzeit selbst als namensgebender Superheld in der Prime-Video-Serie „Spider-Man Noir“ zu sehen.<BR \/><BR \/>Er habe nach einem Namen wie James Dean gesucht, kurz und knackig. „Ich dachte, ich behalte den Namen Nicolas, weil mein Vater mich so genannt hatte – mit der französischen Schreibweise, was mich immer frustrierte, weil jeder ein H ergänzt.“