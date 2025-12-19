BNF-Chef Sepp Dariz betont: „Jeder gespendete Cent kommt Familien und Alleinstehenden in Not zugute – bäuerlichen wie nicht bäuerlichen, deutsch-, italienisch- und ladinischsprachigen Mitbürgern gleichermaßen. Im Grunde genommen sind wir der Südtiroler Notstandsfonds – gewachsen aus einer Initiative der bäuerlichen Organisationen.“ <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Leider habe es auch heuer wieder schwere Unfälle mit Todesfolge, aber auch Verluste aufgrund schwerer Krankheiten und Brände gegeben. „Wir haben jeden Fall sorgfältig geprüft und erst dann Unterstützung geleistet, wenn dies notwendig war und unseren Statuten entsprach“, betont Dariz.<BR \/><BR \/>Es hat auch wieder einzelne Spendenaufrufe nach Schicksalsschlägen von bäuerlichen Organisationen, anderen Vereinen und Gemeindeverwaltungen gegeben, die über den BNF abgewickelt wurden. „Wichtig ist, Hilfsaktionen nach schweren Schicksalsschlägen sofort über uns als Notstandsfonds durchzuführen und nicht erst, nachdem bereits private Initiativen ergriffen und Spendenkonten eingerichtet wurden, denn dann können wir nicht mehr einsteigen“, fügt er hinzu. „Und Spendenkonten des BNF dürfen bei Aktionen nur dann verwendet werden, wenn dies davor mit uns abgeklärt wurde.“<BR \/><BR \/>Der BNF sammle auch nicht fallgebundene Spenden, um in Notlagen schnell und unbürokratisch helfen zu können. „Weil wir Betroffene nicht nur einmalig unterstützen, sondern oft jahrelang betreuen, bis sie wieder auf eigenen Beinen stehen können, bitten wir das ganze Jahr über um Spenden“, betont Sepp Dariz. <BR \/><BR \/> Und trotz schwieriger werdender Zeiten seien die Südtiroler spendenfreudig geblieben. „Es macht uns sehr stolz und dankbar, dass sie vielfach uns als BNF ihr hart verdientes Geld anvertrauen, wohl auch deshalb, weil wir nicht nur um Spenden bitten, sondern Menschen in Notlagen betreuen, beraten und eben über Jahre begleiten, denn nicht immer braucht es nur Geld“, sagt er.<BR \/><BR \/> „Eines kann ich nur wiederholen: Unverschuldet in Not geraten kann jeder und jede, niemand braucht sich schämen, wenn er Hilfe braucht. Deshalb rufe ich dazu auf, dass sich Menschen in Notlagen bei uns melden – wir arbeiten zu 100 Prozent anonym.“ <BR \/><BR \/>Zudem sei es möglich, Härtefälle dem BNF zu melden, der sich dann der Sache annehme. „Unsere Informanten werden nie genannt“, verspricht BNF-Obmann Sepp Dariz, der weiterhin um Spenden bittet – für Südtiroler, die unverschuldet in Not geraten sind. <BR \/><BR \/><b>Spendenkonten<\/b>:<BR \/><BR \/>Südtiroler Volksbank<BR \/>IBAN IT15 U 05856 11601 050570004004<BR \/><BR \/>Südtiroler Sparkasse<BR \/>IBAN IT67 D 06045 11600 000000034500<BR \/><BR \/>Raiffeisen Landesbank<BR \/>IBAN IT30 D 03493 11600 000300011231<BR \/><BR \/>Raiffeisenkasse Bozen<BR \/>IBAN IT14 I 08081 11600 000300039101<BR \/><BR \/>Infos auf <a href="www.menschen-helfen.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="www.menschen-helfen.it">www.menschen-helfen.it<\/a>.