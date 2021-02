Norbert Rier hat sich von Covid-19 erholt

Anfang Februar sorgte der Schlagerstar für Besorgnis, weil er einen Auftritt in der Sendung „Riverboat“ kurzfristig absagen musste. Der Grund: Norbert Rier hatte sich mit Corona infiziert (wir haben berichtet) In einer kurzen Videobotschaft klärte der Sänger aber bald über seinen Gesundheitszustand auf: „Ich fühle mich recht gut und habe nur leichte grippeähnliche Symptome. Nun befinde ich mich zu Hause im oberen Stock in einer kleinen Wohnung in Quarantäne.“Nun die erlösende Nachricht auf dem Facebook-Portal der Kastelruther Spatzen: „Wir wollten Euch mitteilen, dass unser Norbert seit Montag wieder negativ ist. Er hat Corona Gott sei Dank gut überstanden mit nur sehr leichten Grippesymptomen und ist wieder topfit.“Das Statement wurde innerhalb weniger Stunden fast 200-mal geteilt.

