Norbert Rier: „Ich fühle mich zu jung fürs Altersheim“

Er gehört zweifellos zu den bekanntesten Südtirolern im In- und Ausland: Norbert Rier, Sänger der Kastelruther Spatzen. Doch trotz seines Riesenerfolges mit zahlreichen Nummer 1 Hits und tausenden Fans, die jährlich zum Kastelruther Spatzenfest pilgern, ist er stets am Boden und der Heimat und den Traditionen treu geblieben. Neben der Musik widmet er sich in seinem Heimatort der Landwirtschaft und seiner großen Leidenschaft: der Haflingerzucht.STOL hat beim Oberspatz nachgehakt und ihm einige private Details entlockt.Einem guten Essen.Fürs Altersheim.Für Dinge, die ich erst irgendwann mal brauche.Ordnung schaffen bei Bürosachen.Weil ich den Termin vergessen habe.Mehrere Instrumente spielen zu können.Über Kunststücke meiner Enkel.Mit falschen Beschuldigungen.Von meinen Eltern: Für alles dankbar zu sein.Wenn ich schwere Arbeiten ohne fremde Hilfe erledige.Als ich in jungen Jahren meinen ersten Rausch hatte.Mit netten Menschen.Habgier und Neid abschaffen.Leider auf Handy und Fernsehen.Meine Hochzeit und die Geburt meiner Kinder und Enkel.Gesund und zufrieden alt werden.Der erste Auftritt mit den Spatzen.Fehler, die ich im Leben gemacht habe.In der Schule, wenn ich nicht weiter wusste.Mich hat es immer begeistert, wenn eine neue Erfindung funktioniert.

