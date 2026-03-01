Am darauffolgenden Tag führte die „Friedensadler“-Tour dann nach Friedrichshafen in Baden-Württemberg. „Musik heilt Wunden – sie ist Medizin“, sagte Rier gegenüber der Sonntagszeitung „Zett“. „Ich fühle mich recht gut – ich bin zufrieden. Nach dem ersten Lied in Hof sind die Leute aufgestanden. Es war sehr emotional.“ <BR \/><BR \/>Trotz der großen Freude über seine Rückkehr achtet er weiterhin gut auf sich. Er versucht, sich zu schonen, und zieht sich abseits der Bühne noch etwas zurück. „Autogramme gebe ich noch keine“, betonte Rier. Diese Woche geht die Tour weiter.