Österreichs Ex-Kanzler Kurz ist Vater

Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz hat die Geburt seines ersten Kindes bekanntgegeben. „Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht. Wir sind überglücklich und sehr dankbar!“, schrieb der 35-jährige Parteichef der konservativen ÖVP am Samstag in sozialen Medien.