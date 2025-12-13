<BR \/>Die Bürgerinnen und Bürger können sich für eine Einfachimpfung gegen Grippe oder gegen Covid oder für die Zweifachimpfung entscheiden.<BR \/>Das Angebot ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Personen über 60 Jahre. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, es reicht, in einem der oben genannten Impfzentren rechtzeitig zu erscheinen.<BR \/><BR \/><BR \/>Am Krankenhaus <b>Bozen<\/b> können sich Menschen über 60 Jahre am <b>Dienstag<\/b>, <b>16. Dezember<\/b>, im Erdgeschoss der <b>Neuen Klinik<\/b>, von <b>8:30 bis 11:45 Uhr<\/b> kostenlos impfen lassen.<BR \/><BR \/>Am selben Tag wird von <b>14 bis 16 Uhr<\/b> auch im Krankenhaus <b>Meran<\/b>, und zwar in de <b>Blutabnahmestelle<\/b> (Hochparterre), kostenlos geimpft. <BR \/>Im <b>Brunecker<\/b> Spital werden die kostenlosen Impfungen für über 60-Jährige von <b>13.30 bis 16.30 Uhr<\/b> in der <b>Blutabnahmestelle<\/b> im Erdgeschoss angeboten <BR \/><BR \/><BR \/>Am <b>Mittwoch, 17. Dezember<\/b>, können sich über 60-Jährige von <b>13.30 bis 16 Uhr<\/b> auch im Krankenhaus <b>Brixen<\/b> kostenlos impfen lassen – und zwar im 2. Stock des Gebäudes C beim <b>Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit<\/b>.