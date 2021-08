Olivia Rodrigo tritt bei den Video Music Awards auf

Die 18-Jährige gehört neben Camila Cabello, Lil Nas X, Lorde und Machine Gun Kelly zum Line-Up der Liveshow, wie der US-Musiksender MTV am Mittwoch (Ortszeit) bekanntgab.Die Trophäen-Show am 12. September soll im New Yorker Barclays Center vor Zuschauern stattfinden.Als Nominierte kann Rodrigo zudem auf bis zu 5 Auszeichnungen hoffen.Sie ist unter anderem als Künstlerin des Jahres sowie mit „Drivers License“ für den Song des Jahres im Rennen.

apa