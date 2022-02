Olympia 2022 überstrahlt alles

Aber Olympia ist Olympia – trotz der nach wie vor anhaltenden Corona-Pandemie. Und obwohl die Winterspiele in China stattfinden, einem Land, in dem die UN-Menschenrechtsbestimmungen sowie die Meinungs- und Pressefreiheit auf eine ganz eigene Art und Weise interpretiert werden.Wenn am Freitag, 4. Februar die 24. Olympischen Winterspiele beginnen, sind 28 Südtiroler Sportler mittendrin im Kampf um die Medaillen. Im Olympia-Radius können Sie auf 44 Seiten nachlesen, wie es um die Medaillenchancen steht.Außerdem: Der genaue Olympia-Fahrplan mit allen Medaillen-Entscheidungen auf einen Blick sowie ein ausführlicher Blick zurück auf die außergewöhnliche Erfolgsbilanz der Südtiroler Wintersportler bei Olympia. Und: Die Paralympics – das sind die Weltspiele der Behindertensportler – stehen ab Anfang März ebenfalls vor der Tür. Heute in Ihrem Tagblatt „Dolomiten“.

