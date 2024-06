Olympic Aid glaubt an Marit & Ylvie

Dabei handelt es sich um eine der bedeutendsten privaten Sammlungen der Welt, die sich aus 39 originalen Fackeln der Sommer- und Winterspiele zusammensetzt. Die Vereinigung stellt diese Fackelsammlung (oder einen Teil davon) Unternehmen, Sponsoren von Sportveranstaltungen, Museen und anderen Einrichtungen zur Ausstellung zur Verfügung. Der Erlös daraus geht an „Olympic Aid and Sport Promotion Project“.Zu den geförderten Nachwuchstalenten gehören die beiden Vinschger Sportlerinnen Marit (19) und Ylvie Folie (21). Vor gut einem Jahr verloren die Langläuferinnen aus Graun ihre Mutter bei einem Lawinenunglück. „Was geschehen ist, ist eine Tragödie, die uns tief getroffen hat“, so Stefano Podini. „Wir möchten Marit und Ylvie unsere Solidarität bekunden und sie finanziell unterstützen, damit sie ihre sportliche Laufbahn fortsetzen und ihre Träume in der Welt des Sports verfolgen können. Beide sind Sportlerinnen, die im Skilanglauf hervorragende Ergebnisse erzielen.“Zur Unterstützung ihrer sportlichen Aktivitäten überreichte Podini den Schwestern jeweils einen Scheck in Höhe von 1500 Euro.