Palast veröffentlicht bisher ungesehenes Foto der Queen

Kurz vor dem Begräbnis der Queen veröffentlichte der Palast auf Instagram nun ein neues, bisher ungesehenes Porträt der Königin. Darin strahlt die Monarchin in einem blauen Kleid und einer Perlenkette in die Kamera. Die Aufnahme ist kurz vor ihrem Platinjubiläum in diesem Sommer entstanden.Unter dem Bild steht: Heute werden Menschen aus dem Vereinigten Königreich, dem Commonwealth und der ganzen Welt dem außergewöhnlichen Leben und der Herrschaft Ihrer Majestät der Königin Tribut zollen.“Der Staatsakt in der Londoner Westminster Abbey beginnt am Montag um 12 Uhr (MESZ).