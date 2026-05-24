Noch einmal zu Gast im Podcast sind Don Paolo Renner, Manuela Unterthiner, Georg Oberrauch, P. Anselm Grün und Sr. Gudrun Leitgeb. Das Gebet um Frieden, Leben im Kloster, das Wichtige im Leben und persönliche Kraftquellen sind Themen der Sonderausgabe. Also nicht verpassen!<BR \/><BR \/>Hier geht es zum „Sonn(der)tag“ Nummer 100:<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de\/?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=2178398d-ad24-44a2-80bd-c07ef03aa3ed&v=1779365578791" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n