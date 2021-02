100-jähriger britischer Rekordspendensammler infiziert

Der 100 Jahre alte britische Rekordspendensammler Tom Moore (Captain Tom) ist nach einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gebracht worden. Das teilte seine Tochter am Sonntagabend in den sozialen Medien mit. Ihr Vater leide bereits seit Wochen an einer Lungenentzündung. „Er war bis heute zu Hause, brauchte aber zusätzliche Hilfe beim Atmen“, schrieb sie. Er sei jedoch nicht auf der Intensivstation.