Aus seiner langjährigen Zeit als Hüttenwirt auf der Bremer Hütte in den Stubaier Alpen ist er auch einigen Südtirolern noch in Erinnerung.<BR \/><BR \/>Josef Peer wuchs mit seinen Eltern und zehn Geschwistern auf einem Bauernhof in Trins im Gschnitztal auf. Er packte auf dem elterlichen Hof mit an und verbrachte schon als Bub die Sommer als Hirte auf der Alm. <h3>\r\nHarte Kriegsjahre<\/h3>Die Kriegsjahre waren eine harte Zeit für ihn: Mit Anfang 20 musste er einrücken und erlebte die Schrecken des Zweiten Weltkriegs am eigenen Leib. Er wurde als Soldat durch halb Europa geschickt und musste mehrere Jahre Kriegsdienst leisten. Dabei wurde er vier Mal angeschossen bzw. verwundet. Erst nach mehr als sieben Jahren konnte er in seine Heimat zurückkehren.<h3>\r\nIda, die „schönste Stubaierin“ und große Liebe<\/h3>Nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren begann für den Wipptaler eine glückliche Zeit: Er lernte Ida Gleischer kennen, seine große Liebe. Sie sei „die schönste und netteste Frau im Stubaital“ gewesen, erzählte Peer dem ORF Tirol. Mit ihr war er 47 Jahre lang glücklich verheiratet, das Paar bekam sieben Kinder.<h3>\r\nVom Hüterbub zum Hüttenwirt<\/h3>Gemeinsam mit seiner Frau bewirtschaftete Josef Peer 25 Jahre lang die Bremer Hütte am Ende des Gschnitztals in den Stubaier Alpen. „Meine Eltern waren langjährige Pächter der Bremer Hütte. Damals gab es noch keinen Hüttenaufzug, alles musste hinaufgetragen werden. Wir hatten immer wieder Helfer – Träger und Hirten – aus Südtirol beschäftigt, während rund 1.000 Schafe auf den großen Almen weideten“, erzählt Sohn Gotthard Peer. Aus dieser Zeit kennen ihn auch heute noch einige Südtiroler.<h3>\r\nBegeisterter Passivsportler: Verfolgt Billard und Skispringen im TV<\/h3>Seit einigen Jahren lebt Josef Peer im Seniorenwohnheim Annaheim in Matrei am Brenner, wo er sich gern Snooker (Billard) und Skispringen im Fernsehen ansieht. <BR \/><BR \/>Dort feierte der immer noch rüstige Senior am Samstag seinen 108. Geburtstag. Unter den Gratulanten waren unter anderem seine Kinder, Enkel und Urenkel. Der Bürgermeister von Trins, Mario Nocker, überbrachte die Glückwünsche der ganzen Gemeinde. Eine Abordnung der Musikkapelle, deren Ehrenobmann Josef Peer ist, gratulierte dem Jubilar ebenfalls. <h3>\r\nLeidenschaftlicher Musikant<\/h3>Die Musik spielt nämlich seit jeher eine große Rolle in seinem Leben. Schon seit seiner Jugend war er als Bassbläser bei der Musikkapelle Trins aktiv, später viele Jahre lang auch als Obmann. Gemeinsam mit seiner Frau Ida sang er viele Jahrzehnte im Kirchenchor. <BR \/><BR \/>Selbst heute, mit 108 Jahren, hat der Wipptaler noch ein Lied auf den Lippen. An seinem Geburtstag stimmte er mit den Gratulanten „Wohl ist die Welt so groß und weit“ an.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="SNhfKulb"><\/video-jw>\n\n<h3>\r\nKein Alkohol, keine Zigaretten<\/h3>Sein Rezept für ein langes Leben hat Josef Peer der Tiroler Tageszeitung schon vor einigen Jahren verraten: „Ich hab' nie einen Rausch gehabt, nie geraucht, und eine gute Frau gehabt“. <BR \/><BR \/>Übrigens: Die älteste Frau Italiens ist Lucia Laura Sangenito aus Sturno in Kampanien – liebevoll Nonna oder Zi Laurina genannt. Am 22. November 2025 feierte sie ihren 115. Geburtstag. Sie ist die letzte noch lebende Italienerin des Jahrgangs 1910. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/aelteste-frau-italiens-feiert-heute-ihren-115-geburtstag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier mehr dazu)<\/a>