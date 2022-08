1300 Rehkitze in Südtirol vor qualvollem Tod bewahrt.

Im Mai und Juni bringen viele Rehgeißen ihre Jungen zur Welt und legen sie in den ersten Wochen im hohen Gras ab – sie suchen sie dann nur zum Säugen auf. Das Kitz hat in dieser Zeit keinen Fluchtinstinkt – und auch keinen Eigengeruch, erklärt Nadia Kollmann vom Jagdverband. Andere Tiere können das Kitz noch nicht aufspüren. Bei Gefahr drückt sich das Kitz einfach nur fest auf den Boden – und riskiert damit sein Leben.Zur Rettung der Kitze kommen mehrere Methoden zum Einsatz. Immer häufiger werden Drohnen mit Wärmebildkamera verwendet: Geflogen wird sehr früh am Morgen oder spät am Abend, berichtet Kollmann. Je später in der Früh geflogen wird, desto schwieriger die Suche: Denn die Wärmebildkamera zeigt dann zu viele Wärmequellen an wie etwa warme Steine oder Maulwurfshügel.Selbst wenn die Wärmebildkamera ein Bild zeigt, das auf ein Kitz schließen lässt, so ist es doch oft nicht leicht, dieses Kitz dann auch tatsächlich zu finden – so gut getarnt ist das kleine, schutzlose Bambi.Wird ein Kitz gefunden, so hebt es sein Retter mit Handschuhen auf und legt es anschließend am Rand der Wiese ab – es wird vorübergehend unter einer Kiste platziert. Diese Kiste wird dann beschwert, damit das Jungwild nicht flüchten kann.Würde die Kiste nicht beschwert, so bestünde die Gefahr, dass die Rehgeiß es findet und dann befreit. Danach würde das Kitz womöglich wieder in die Wiese hineinlaufen – und sich erneut in Gefahr begeben, von einer Mähmaschine zerstückelt zu werden, erklärt Kollmann.Drohnen sind nicht billig, deshalb greifen kleinere Reviere auch auf andere Methoden zurück, um die Kitze zu retten. Mancherorts gehen die Kitz-Retter mit Jagdhunden an der Leine die Wiese ab – oder mit einem Stock, und schieben das Gras auf die Seite.Andernorts werden kurz vor der Mahd Scheuchen aufgestellt. Dabei ist es wichtig, dass diese Scheuchen mehrere Sinne ansprechen, sagt Kollmann. Die Vergrämung erfolgt teils auch akustisch – mit Glocken oder mit speziellen Gerüchen. Zum Einsatz kommen weiters tragbare Infrarotwildretter – eine 6 Meter lange Stange mit Sensoren, die die Kitze ortet.Je nach Wiese funktioniert die eine oder andere Methode besser. Nicht auf jeder Wiese, die gemäht wird, ist es nötig, vorher nach Kitzen Ausschau zu halten: Denn in hohen Lagen erfolgt die Heuernte später – dort sind die Kitze dann schon so großgewachsen, dass sie bereits imstande sind, zu flüchten.Die Kitzrettung ist laut Jagdverband organisatorisch ein großer Aufwand. Ohne den Einsatz der über 750 Beteiligten wäre solch ein großartiges Ergebnis nie möglich, heißt es aus dem Verband.