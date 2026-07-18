<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Am 17. Mai 2026 berichtete die „Zett“ erstmals über den heute 19-jährigen Maximilian Kofler. Entdeckt worden war der junge Dorf Tiroler wenige Wochen zuvor von Modelagentin Irene Oberrauch von der Agentur „Eskimo Models“, die sein Potenzial auf Anhieb erkannte.<BR \/><BR \/>„Maximilian vereint zwei starke Facetten: Einerseits verkörpert er einen wilden ‚Bad Boy‘-Look, andererseits einen klassischen, eleganten Stil. Mit seinen dunklen, langen Haaren und seinen saphirblauen Augen zieht er die Menschen sofort in seinen Bann“, beschreibt Oberrauch die Stärken des bodenständigen Dorf Tirolers, der damit wohl auch jüngst das Luxuslabel „Céline“ überzeugen konnte. Das Pariser Modeunternehmen, welches eine Top-Adresse für exklusive Mode und Luxusaccessoires ist, hat den Hotelierssohn nämlich als Gesicht für eine weltweite Herrenmode-Kampagne gebucht.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337472_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Bereits Ende Juni war Maximilian Kofler für dieses große Foto- und Videoshooting in Paris. Besonders beeindruckt zeigte sich der 19-Jährige von der aufwendigen Produktion hinter der Kampagne. „Es war unglaublich, wie viel Geld und Aufwand dahintersteckt“, erzählt er: „Es waren so viele Menschen an der fünftägigen Produktion beteiligt.<BR \/><BR \/>Am Set gab es Frühstücks- und Mittagsbuffets sowie Snacks. Wir waren viel in der Stadt unterwegs und haben Fotos und Videos gemacht. Und ich wurde immer mit dem Taxi chauffiert – das war schon etwas sehr Besonderes.“ Der Kontrast zum Alltag in Südtirol sei danach umso größer gewesen. „Als ich wieder zu Hause war, fühlte es sich an, als wäre ich plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt“, kann Kofler immer noch kaum glauben, was er vor wenigen Wochen in Paris erlebte. Doch was für den 19-Jährigen wie ein Traum wirkt, ist nun Realität: Der junge Dorf Tiroler ist schon jetzt auf Plakatwänden und digitalen Werbeflächen in Paris und vielen weiteren Metropolen der Welt zu sehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1337475_image" \/><\/div>