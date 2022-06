2 Schwestern, die sich nicht kannten, sind nach 70 Jahren vereint

Nach jahrelanger Suche konnten sich Eugenia, die in Piacenza lebt, und Gin, die in Großbritannien lebt, kennenlernen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Zustande sei das Treffen vor alle dank der unermüdlichen Suche von Gins Tochter Clare gekommen. Sie versuchte mit den wenigen Hinweisen, die sie hatte, die Geschichte ihres Großvaters zu rekonstruieren.Einige Jahrzehnte zuvor: Der 1920 geborene Renato Labò hatte in Ägypten gekämpft, wo er von den Briten gefangen genommen und nach Großbritannien gebracht wurde, schreibt Ansa.Nach dem Waffenstillstand begann er auf einem Bauernhof zu arbeiten, wo er sich in die Tochter des Besitzers verliebte: Aus dieser Liebe entstand Gin, was Renato jedoch nie erfahren hat, da er nach dem Krieg nach Italien zurückgekehrt war und eine Familie gründete.Gins Mutter beschloss, ihre Tochter allein aufzuziehen und die Erinnerung an den italienischen Gefangenen zu vergessen. Nur ihre Schwester bewahrte ein Foto auf und erinnerte sich an seinen Namen.Nach jahrelanger Suche gelang es Clare schließlich, die Familie zu finden und sie zu kontaktieren.Nach all den Jahrzenten beschlossen die beiden Schwestern, sich zu treffen und eine Woche gemeinsam in Piacenza zu verbringen.