20 Jahre rund ums Rad: Bike-Jubiläum in Schlanders

Am 6. August fanden sich unter dem Motto Olympia-Talk Freunde, Kunden, Fans und Interessierte auf Einladung von Adrian Telser und seinem Team in dessen Shop ein, um mit der mehrfachen Weltcupsiegerin, Welt- und Europameisterin Eva Lechner über ihre großen Erfolge zu sprechen. Der Abend wurde von Josef Bernhart aus Morter moderiert, der die Karriere von Eva Lechner in Buchform dokumentiert hat.Es ging nicht nur um die vielen Siege der Weltklasseathletin aus Südtirol, sondern auch um besondere Momente und Erlebnisse als Radprofi. Der Abend war ein voller Erfolg, zumal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein signiertes Exemplar ihrer Biografie mit vielen eindrucksvollen Bildern mit nach Hause nehmen konnten. Alle, die das Buch noch nicht haben, können es bei Athesia oder online erwerben. Der Abend klang bei angeregten Gesprächen aus über alles, was das Radlerherz betrifft und stand auch im Zeichen der Südtiroler Sporthilfe, deren erste Preisträgerin zur Förderung der Nachwuchssportlerinnen und -sportler eben vor genau 20 Jahren jene Eva Lechner war, die heute zu den erfolgreichsten Sportlerinnen Südtirols überhaupt zählt.