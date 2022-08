„2022 ist ein Wespenjahr“

Zudem habe es beim Naturschutzbund (Nabu) bislang 3-mal so viele Fälle von Beratungen zu Wespen gegeben wie 2021. „Auch daraus lässt sich schließen, dass es aktuell besonders viele Nester und somit besonders viele Wespen sind“, sagt Härtel.Neben dem trockenen, heißen Wetter, das Wespen sehr gut bekommt, gibt es noch andere Gründe für die hohe Zahl der gestreiften Brummer. So seien in diesem Frühjahr besonders viele Wespenköniginnen unterwegs gewesen, um ein Nest zu gründen.Weil es in der sensiblen Phase der Neugründung etwa im Mai keine längere Kälteperiode gegeben habe, seien die Tiere gut durchgekommen, erklärte Härtel. Dadurch habe sich eine beträchtliche Population mit viel Brut aufgebaut, die derzeit ihren Höhepunkt erreiche.