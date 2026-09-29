Im kommenden Frühjahr planen sie mehrere Vorträge über ihre einmalige Tour. Hier berichten sie bereits jetzt von ihren Erfahrungen. <BR \/><BR \/>Wo beginnt denn eigentlich Asien? Schafft man es bis dahin überhaupt mit dem Fahrrad? Und vielleicht sogar noch weiter? Wie leben die Menschen in Ländern wie Tadschikistan, China, Laos oder Tibet?<BR \/><BR \/>Genau diese Fragen gingen Felix Puff (29) und Rebekka Moser (28) durch den Kopf, als sie im März 2025 von ihrer Heimat Leifers aufbrachen, um die Welt auf zwei Rädern zu erkunden. Exakt 503 Tage lang führte ihre Route quer durch Eurasien: vom Balkan und der Türkei, durch die Wüsten und Berge Zentralasiens und Chinas bis nach Malaysia. Zurück ging es über das Tibetische Hochland, die Mongolei und schließlich mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland nach Europa. Im Gepäck hatten die beiden am Ende nicht nur die Antworten auf all ihre Fragen, sondern auch unvergessliche Einblicke in fremde Kulturkreise und die Menschen, die dort leben.<BR \/><BR \/><b>Die eine Idee und zwei alte Fahrräder<\/b><BR \/><BR \/>Die Idee zu einer so langen Radreise existierte schon lange, denn die Reiselust ist bei beiden fest verwurzelt. Auf die oft gestellte Frage „Warum eigentlich mit dem Fahrrad?“, antworteten sie meist scherzhaft: „Das ist genetisch bedingt.“ Felix fuhr mit dem alten Mountainbike seines Vaters, welcher damit schon unterwegs gewesen war, bevor Felix überhaupt auf die Welt gekommen war. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365741_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Rebekkas Fahrrad war genauso schlicht. Ihr Mountainbike zweiter Hand hatte sie für gerade mal 250 Euro im Ahrntal ausfindig gemacht. Passend zu den einfachen Rädern fiel auch die Ausrüstung minimalistisch aus: ein Zelt, zwei Schlafsäcke, Isomatten, Kocher, Geschirr und Kleidung. Das alles passte in jeweils vier Taschen am Rad, welches somit für 16 Monate zur mobilen Heimat der beiden Südtiroler wurde.<BR \/><BR \/><b>Fahrrad ersetzt Schiff oder spontan ist die beste Planung<\/b><BR \/><BR \/>Obwohl die Idee bereits lange im Raum gestanden hatte, verlief die konkrete Planung erstaunlich spontan. Selbst die grobe Richtung, also der Osten, stand erst kurz vor dem Start fest. Eigentlich hatten die beiden Weltenbummler gehofft, per Fracht- oder Kreuzfahrtschiff über den Atlantik zu reisen, doch sie erhielten von den Schiffsunternehmen keine Rückmeldung. Der Osten, wo kein Ozean den Weg versperrte, erwies sich als der perfekte Plan B. Die konkrete Tag-zu-Tag-Planung, etwa die einzelnen Tagesrouten oder die Wahl eines Schlafplatzes, wurde meistens unterwegs und spontan vorgenommen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365744_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die meisten Nächte verbrachte das Paar im Zelt. Dort, eingebettet in ein Firmament von sternenklaren Nächten, fühlten sich die beiden schon bald am wohlsten. Aufgestellt wurde es meist mitten in der Natur. Befanden sie sich dagegen in bewohnten Gebieten, baten sie um Erlaubnis, ihr Zelt in einer Scheune, auf einem Spielplatz oder neben einer Kapelle, Moschee oder einem Tempel aufzuschlagen.<BR \/><BR \/>Probleme gab es dabei nie. Ganz im Gegenteil: Oft musste man die gastfreundlichen Einheimischen erst davon überzeugen, dass man im Zelt absolut sicher und warm schlief und nicht zwingend ins Wohnzimmer eingeladen werden musste. Solche Einladungen gab es ständig und überall auf ihrer Reise. Daraus bezogen die beiden Reisenden immer wieder tiefes Vertrauen in die Menschen.<BR \/><BR \/><b>Herzerwärmende, prägende Begegnungen<\/b><BR \/><BR \/>Obwohl Rebekka und Felix am liebsten abgelegene Gebiete in Wüsten und Bergen ansteuerten, waren es vor allem die Begegnungen, welche ihnen für immer im Gedächtnis bleiben werden. Kroaten, die sie direkt von der Straße auf ein Bier einluden. Kirgisische Hirten, die morgens neugierig am Zelt vorbeischauten. Junge Chinesen, die schüchtern nach dem Social-Media-Kontakt fragten. Zuckerrohrbauern in Laos, die ihnen freundlich von den Feldern zuwinkten. <BR \/><BR \/>Buddhistische Mönche, die während ihrer Ausbildung mal in Deutschland gelebt hatten. Europäische Touristen an den Stränden Thailands oder interessierte Esten und Russen, die kaum glauben konnten, wie viele Kilometer die beiden Radabenteurer bereits in den Beinen hatten. Und nicht zu vergessen: andere Radreisende, denen sie unterwegs begegneten und die sie Monate später völlig überraschend und ungeplant irgendwo auf der Welt wiedertrafen!<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365747_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Eine besonders eindrückliche Geschichte erlebten sie im waldigen Hinterland von Kroatien. Es war kalt und es regnete unaufhörlich, als die beiden auf der Suche nach einem trockenen Unterschlupf an der Tür eines Landhauses klopften. Ein rüstiger älterer Mann öffnete. Auf die vorsichtige Frage, ob sie ihr Zelt vielleicht unter einem Dach in seinem Garten aufstellen dürften, entgegnete der Mann schroff: „Scheiß aufs Zelt!“ Die regnerische Nacht verbrachten Rebekka und Felix schließlich im gemütlichen Dachgeschoss in den Betten, die eigentlich für seine Enkelkinder bereitstanden, wenn diese mal zu Besuch waren.<BR \/><BR \/><b>Eingepfercht zwischen zehn kirgisischen Hirten<\/b><BR \/><BR \/>Eine weitere Überraschung erlebten die beiden in Kirgistan. Auf einer Bergtour übernachteten sie in einer kleinen Biwakschachtel in den Bergen. Als sie dort ankamen, war die Hütte leer, doch frische Essensvorräte verrieten, dass hier erst vor Kurzem jemand gewesen sein musste. Erst nach Sonnenuntergang tauchten zwei Hirten auf. Überrascht deutete einer auf die beiden Reisenden und hob mit einem fragenden Blick zwei Finger. Auf das bejahende „Stimmt, wir sind zu zweit“ zeigte er erst auf sich, dann auf den anderen Hirten und schließlich hinab ins Tal.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365750_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Dabei hob er zehn Finger. Jetzt war klar: Es würde eng werden. Nach und nach tauchten die anderen Hirten auf, die meisten auf Pferden. Die Stimmung war von Anfang an herzlich. Bei einer gemeinsamen Runde Tee wurde gemütlich geplaudert und Brot gegessen. Die Hirten unterhielten sich untereinander auf Kirgisisch. Sie lachten und scherzten über Dinge, die die beiden Radreisenden wohl ohnehin nicht verstanden hätten. Die Nacht schliefen Rebekka und Felix eingepfercht zwischen zehn Hirten am Boden der kleinen Hütte.<BR \/><b><BR \/>Ungewollte Einblicke in Chinas Gesundheitssystem<\/b><BR \/><BR \/>Nach rund einem halben Jahr auf den Rädern nahm die Reise in Südchina eine drastische Wendung: Rebekka stürzte schwer und brach sich den Ellenbogen sowie vier Rippen. Die ernüchternde Diagnose: zwei Wochen stationärer Krankenhausaufenthalt in einer „kleineren“ chinesischen Millionenstadt, OP am Ellenbogen und ein striktes, dreimonatiges Verbot fürs Fahrradfahren.<BR \/><BR \/>Chinesisch verstanden weder Rebekka noch Felix, somit lief die Kommunikation im Krankenhausalltag ausschließlich über Übersetzungs-Apps. Als absolut außergewöhnlich erwiesen sich die Behandlungsformen der Traditionellen Chinesischen Medizin. Derartige Methoden werden als Teil der gewöhnlichen Versorgung im Krankenhaus angewandt. So wurde Rebekkas Arm regelmäßig mit rätselhaften Pasten bestrichen. „Lauter gesunde Kräuterextrakte“, versicherten die Ärzte. Ob dem wirklich so war oder ob sich darin in Wahrheit eine wilde, nicht näher definierbare Wundermischung befand, lässt sich schwer überprüfen. Zusammen mit Akupressur-Sitzungen und traditionellen Pflegeritualen, inklusive herumgackernder Hühner am Nachbarbett, war der Aufenthalt eine bizarre Erfahrung.<BR \/><BR \/>Nach der Auszeit im Krankenhaus musste eine Entscheidung her: War es Zeit, die Heimreise anzutreten oder konnte man das Abenteuer doch noch weiter verlängern? Man entschied sich, in Asien zu bleiben, denn im Großen und Ganzen ging es Rebekka gut. <BR \/><BR \/><b>Physiotherapie in Vietnam und elterlicher Besuch<\/b><BR \/><BR \/>Es war Anfang Dezember, als die beiden Unerschrockenen mit dem Zug und den Rädern im Gepäck weiterfuhren. Nächstes Ziel: Hanoi in Vietnam. Dort verbrachte Rebekka einen Monat mit intensiver Physiotherapie. Für eine willkommene Abwechslung sorgte in jener Zeit der Besuch von Felix’ Eltern, ehe die Reise schließlich per Bus und Boot weiter Richtung Laos und Thailand führte. Dort traten die beiden wieder in die Pedale. <BR \/><BR \/><b>Nach 503 Tagen und 24.000 Kilometern wieder daheim<\/b><BR \/><BR \/>Ein Teil der Rückreise erfolgte mit der Transsibirischen Eisenbahn. Mehr als 24.000 Kilometer und 31 Länder lagen hinter ihnen, als Felix und Rebekka Anfang August 2026 in Leifers einrollten. Ganze 503 Tage waren sie in allen erdenklichen Ecken dieser Erde unterwegs gewesen. Besonders die letzten Wochen hatten sich intensiv angefühlt. Als sie nach über einem Jahr wieder Europa betraten, fielen plötzlich Kultur- und Sprachbarrieren weg. Endlich konnten sie sich mit den Menschen wieder mühelos auf derselben Wellenlänge verständigen. Zu erzählen gab es immer genug. In Österreich kam oft die Frage: „Wow, von Südtirol bis hierher mit dem Fahrrad! Wie lange seid ihr denn schon unterwegs?“ Die Antwort: „15 Monate! Aber wir haben ein paar Umwege mitgenommen.“ Dies bedurfte dann meistens einer längeren Erklärung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365753_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Seit wenigen Wochen ist das Paar wieder daheim in Leifers – voller prägender Erinnerungen und mit frischen Ideen in den Radtaschen. Einige Weichen für die Zukunft sind bereits gestellt: Rebekkas Arbeit als Dolmetscherin verspricht schon die nächsten spannenden Reiseziele, andere Pläne schwirren noch durch die Köpfe. Fest steht, dass sie die nächste Radreise quer durch Italien führen wird. Aber natürlich warten da draußen ja noch ein paar andere Kontinente, die unbedingt auf zwei Rädern erkundet werden möchten. Der Appetit ist jedenfalls geweckt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365756_image" \/><\/div>\r\n<b>Die wichtigsten Erkenntnisse unseres Abenteuers:<\/b><BR \/><b>Vertrauen in das Ungewisse:<\/b> Zu wissen, dass es immer irgendwie weitergeht. Sogar mit gebrochenem Ellbogen und vier Rippen in einem chinesischen Krankenhaus, in dem niemand deine Sprache spricht. Man entwickelt eine tiefe Gelassenheit gegenüber Dingen, die man nicht kontrollieren kann.<BR \/><BR \/><b>Eine Weltreise ist nicht teuer:<\/b> Wir haben im Durchschnitt zu zweit 15 Euro pro Tag ausgegeben. In den ostasiatischen Ländern etwas weniger, um die 10 Euro, und in den europäischen Ländern etwas mehr, ca. 20 Euro. Diese Zahlen beinhalten alles, vom Essen über Visa und Transportkosten bis hin zur internationalen Krankenversicherung. Wir haben vor der Reise natürlich gespart, aber der finanzielle Aspekt war nie ein Limit für uns.<BR \/><BR \/><b>Menschliche Wärme und Gastfreundschaft:<\/b> Nach Hunderten Begegnungen, vom kroatischen Mann im Hinterland über kirgisische Hirten bis hin zu schüchternen Jugendlichen in China, wird klar: Die Welt ist im Kern voll von hilfsbereiten, wohlwollenden Menschen. Dieses Vertrauen in die Menschheit ist wohl das wertvollste Geschenk der Reise.<BR \/><BR \/><b>Sich trauen, einfach zu fragen:<\/b> Ob nach einem geschützten Platz fürs Zelt, nach Trinkwasser oder nach Hilfe, wenn die Verständigung nur mit Händen, Füßen und Übersetzungs-Apps funktioniert. Denn nur, wenn man sich traut, Fragen zu stellen und um Hilfe zu bitten, öffnen sich erst viele Menschen, die sonst nie auf einen zugekommen wären. So findet man den Zugang zu fremden Kulturen und erlebt Momente, an die man sich noch lange erinnern wird.<BR \/><BR \/><b>Und die vielleicht wichtigste Lektion:<\/b> Nach 15 Monaten, in denen wir 24\/7 zusammen waren, haben wir es tatsächlich geschafft, uns kein einziges Mal gegenseitig aus dem Zelt zu schmeißen!