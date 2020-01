36. Feuerwehr-Skimeisterschaften in Sexten eröffnet

135 Feuerwehrabordnungen aus ganz Italien marschierten vom Sepp Innerkofler-Platz zur Eröffnungsfeier an der Helmseilbahn. Dabei spielte das Feuer als tragendes Element des Abends eine Hauptrolle.





Landeshauptmann Arno Kompatscher begrüßte die Feuerwehrleute mit einem „Herzlich Willkommen ins Südtirol“. Erstmals werden diese Meisterschaften, an denen in den kommenden Tagen über 1300 Sportlerinnen und Sportler teilnehmen, in Südtirol ausgetragen.Dann sprach Fabio Dattilo, der Chef des nationalen Feuerwehrverbandes die Eröffnungsformel: „ich erkläre die 36. Skiwettkämpfe der Feuerwehren für eröffnet“. Anschließend schwebte der Fackelträger standesgemäß mittels Drehleiter zur Feuerschale empor und entzündete die Flamme, die in den kommenden Tagen weit über die Wettkämpfe hinaus in der Skiregion 3 Zinnen leuchten soll.Ab dem heutigen Freitag hat der Sport das Sagen. Die Feuerwehrleute messen sich bis zum Wochenende in den Disziplinen Ski Alpin, Snowboard, Langlauf und Skibergsteigen. Und neben den sportlichen Erfolgen dürften wohl auch die zwischenmenschlichen Kontakte in Sexten nicht zu kurz kommen.

stol