45. Landesleistungsbewerb der Jugendfeuerwehren hat begonnen

Foto: © FFW Prad

Ab 14.30 Uhr gingen die ersten Gruppen am Start, am morgigen Samstag werden die Bewerbe ab 6.45 Uhr weitergeführt. Etwa 1500 Jugendfeuerwehrmitglieder und rund 200 Jugendbetreuer erwartet FFW-Landesjugendreferent Franz Seehauser zu dieser Großveranstaltung – in erster Linie aus Südtirol, aber auch aus dem Trentino und aus Deutschland. „Es stehen rund 220 Gruppenstarts und etwa 140 U12-Einzelstarts an“, sagt er.Bei der Schlussveranstaltung am Samstag ab 19.30 Uhr werden dann die Sieger geehrt – im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten. „Zuschauer sind bei den Wettkämpfen herzlich willkommen“, berichtet Landesreferent Seehauser. „Für den Festbetrieb beim Bewerbsplatz sorgt die Wehr von Prad.“