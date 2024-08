469 Teilnehmer beim 47. Toblacher Nachtlauf

Nicht weniger als 469 Athleten, davon 227 Herren, 93 Damen und 149 Kinder nahmen an diesem Lauf teil. Unter ihnen waren viele renommierte Läufer aus Südtirol dabei. Als Sieger ging Demetz Samuel vor Lanzinger Lukas und Plankensteiner Markus hervor. Siegerin der Frauen wurde Demetz Sofia vor Kuen Julia und Delgado Giulia.Unter den Teilnehmern waren Sportler aus dem ganzen Land, aber auch die Feriengäste aus Toblach und der umliegenden Dörfer fehlten nicht. Natürlich durfte beim Toblacher Nachtlauf der Spaß nicht fehlen und so liefen vom Team Friedla 24 Cousinen und Cousins gemeinsam in Lederhosen durch das Ziel, unter ihnen der jüngste Teilnehmer mit nur einigen Monaten.Die Geschenkskörbe für die meistvertretenen Vereine gingen an den A.S.D. AC 2000 Toblach , den Skiclub Toblach , den ASV Handball Drei Zinnen und das Team Friedla. Zusätzlich prämiert wurden die Läufer, die der Durchschnittszeit der Hauptkategorie Männer, Frauen und Kinder am nächsten kommen, sowie die nachfolgenden 3 Platzierungen: 111, 222 und 333.Auch in diesem Jahr startete der KIDS RUNNING über 2,4 km. Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren kämpften verbissen um den Sieg.Auch bei der Preisverleihung fehlte es bei der 47. Ausgabe nicht an Prominenz:Der Bürgermeister der Gemeinde Toblach Martin Rienzner und der Vizebürgermeister Matteo Andronico überreichten den glücklichen Gewinnern ihre Preise. Prämiert wurde jede einzelne Kategorie.Ein großes Dankeschön geht natürlich an all die freiwilligen Helfer, die jedes Jahr die Durchführung dieses Laufes ermöglichen.Umrahmt wurde dieser Nachtlauf vom traditionellen Toblacher Mittsommerfest, welches am heutigen Mittwoch begonnen hat und bis zum Abend des 16.08.2024 fortgeführt wird. Morgen um 14.00 Uhr startet am Grand Hotel in Toblach der traditionelle Festumzug. Unter dem Motto 150 Jahre Feuerwehr Toblach führt der Umzug bis ins Dorfzentrum von Toblach Natürlich freuen sich die Organisatoren schon auf das nächste Jahr, wenn sich alle Laufbegeisterten wieder traditionell am 14.08.2025 zum 48. Toblacher Nachtlauf treffen.