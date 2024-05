7-jähriger Lebensretter Matteo vom Staatspräsidenten ausgezeichnet

Foto: © ANSA / Foto concessa dai genitori, Ales

Ereignet hat sich der Vorfall am 15. August des Vorjahres in der Mailandstraße in Bozen. Der 59-jährige Marco Zago saß am Steuer seines Pkw vom Typ Toyota Yaris Hybrid und sein 7-jähriger Sohn Matteo neben ihm auf dem Beifahrersitz. Plötzlich war der Mann in Folge eines Herzstillstands zusammengebrochen.Der 7-Jährige geriet aber nicht in Panik: Er nahm den Fuß des bewusstlosen Vaters vom Gaspedal, sodass der Wagen zum Stehen kam, ohne dabei andere Fahrzeuge oder Gegenstände zu touchieren. Die Gefahr eines Verkehrsunfalls war zwar gebannt – der Junge musste aber etwas tun, um das Leben seines Vaters zu retten. Also zückte er das Mobiltelefon des 59-Jährigen, tippte die 112 ein und alarmierte die Rettungskräfte – und rettet ihm damit das Leben.Am heutigen Montag hat Staatspräsident Sergio Mattarella den kleinen Matteo mit dem Ehrentitel „Alfiere della Repubblica“ ausgezeichnet und ihm die Urkunde überreicht. Mit dieser Ehrung werden Personen ausgezeichnet, die der Staatspräsident als Vorbilder empfiehlt.