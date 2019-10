70-Jährige nach Gleitschirm-Notlandung wohlauf

Eine Horrorvorstellung für jeden, der schon einmal hoch durch die Lüfte geflogen ist: Wenn das, was dich trägt, plötzlich den Geist aufgibt, bestehen in einer Höhe wie hier beim Paragliding in der Türkei, bloß geringe Überlebenschancen.





Einer 70-jährigen Touristin aus Dänemark ist in der vergangenen Woche als Passagierin eines Tandemfluges genau das passiert. Zum Glück noch über dem Meer sei das Hauptseil des Gleitschirms gerissen, berichtete der Pilot.Anschließend öffnete er den Notfallschirm und die beiden fielen ins Wasser. Verletzt wurde dabei niemand.

reuters