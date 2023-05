70 Jahre Jungschar: Großes Geburtstags- Kinderfest auf Schloss Prösels

PeetMagic zauberte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. - Foto: © KJS

Die Katholische Jungschar Südtirols feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und lud die Ortsgruppen zum Kinderfest ein. Über 1200 Kinder aus 88 verschiedenen Ortsgruppen und über 300 Gruppenleiter:innen aus dem ganzen Land folgten der Einladung zum Schloss Prösels. Eröffnet wurde das Kinderfest mit einer Wortgottesfeier mit Pfarrer Valentino Maraldi. Der Minichor Bruneck sorgte für die musikalische Gestaltung.„Mit über 1500 Kindern und Begleitpersonen einen Wortgottesdienst zu feiern, die mitreißenden Lieder des Chors und die gute Stimmung war ein beeindruckendes Erlebnis mit Gänsehaut-Momenten“, erzählt Philipp Donat, 1. Vorsitzender der Jungschar. Mit einem lauten Countdown wurden anschließend die zahlreichen Ecken eröffnet.Das Angebot beim Kinderfest war vielfältig: 38 Ecken, darunter verschiedenste Spiele wie Sackhüpfen, Bobbycar-Parcours, Dosenschießen, Zirkus, aber auch kreative Ecken wie Bilder mit Salatschleudern, Basteln mit Perlen und Knüpfen von Freundschaftsarmbändern. Die Highlights waren dabei die Hüpfburg, ein Rießencalcetto und eine Kletterwand.Die Kinder durften auch ihr Wissen beweisen, zum Beispiel beim Recycling-Spiel, beim Kinderrechte-Memory und bei den Spielen zum Ministrieren und Sternsingen. Am Nachmittag fand auf der Bühne eine Zaubershow mit dem Zauberer PeetMagic statt, der die Kinder zum Staunen brachte.Gegen Ende des Kinderfestes feierten alle Anwesenden gemeinsam Geburtstag, um die Jungschar hochleben zu lassen. „Die Jungschar gibt es in Südtirol bereits seit 70 Jahren. Paula Herbst und Franziska Lemayr gründeten sie 1953. Es begann mit ein paar Mädchengruppen und 70 Jahre später zählen wir über 300 Ortsgruppen, über 9000 Kinder und über 2000 ehrenamtliche Gruppenleiter:innen. Das ist Grund zu feiern und das haben wir heute“, so Donat.Neben den Kindern und Begleitpersonen waren auch Landeshauptmann Arno Kompatscher, Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller, Tanja Rainer und Philipp Tarfusser vom Südtiroler Jugendring sowie Johanna Brunner, Amtsleiterin für Ehe und Familie der Diözese bei der Geburtstagsfeier am Kinderfest anwesend und feierten mit.Landeshauptmann Arno Kompatscher gratulierte der Jungschar zum Jubiläum und bedankte sich bei allen Gruppenleiter:innen: „70 Jahre Jungschar ist ein Geburtstag für das gesamte Land. Die Jungschar ist in fast allen Gemeinden tätig und fast alle von uns haben Erinnerungen an Bastelstunden, Ausflüge und Spielzeit bei der Jungschar. Das heutige Fest zeigt, dass auch nach 70 Jahren diese Freude am Zusammensein, am gemeinsamen Spiel und an gemeinsamen Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen ungebrochen ist. Dieser runde Geburtstag hat mich daran erinnert, wie schön es ist, die Welt durch Kinderaugen zu sehen.“Bevor es für die 1200 Kinder nach Hause ging, wurde noch gemeinsam ein Geburtstagslied gesungen. „Das Kinderfest heute war gigantisch. Die Stimmung war super und alle hatten eine gute Zeit. Wir danken allen Helfer:innen, der Projektgruppe sowie allen, die einen Beitrag geleistet haben, um diesen Tag möglich zu machen“, so Donat. Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich außerdem beim Amt für Jugendarbeit für die finanzielle Unterstützung.