Die Doku – zu sehen am Freitag (19.12.) um 23.05 Uhr in ORF 2 und am Donnerstag, 25. Dezember, um 9.05 Uhr auf ORF 2 sowie ORF ON – blickt laut einer Aussendung „hinter die Kulissen und auf die Entstehungsgeschichte dieses Klassikers der Habsburgerromantik, der der damals 16-jährigen Romy Schneider zu Weltruhm verhalf“.<h3>\r\nDie Termine<\/h3> Die Filme selbst sind dann am 25., 26. und 27. Dezember jeweils etwas nach 13 Uhr in ORF 2 zu sehen.<h3>\r\nDie wahre Geschichte<\/h3>Der „wahren Geschichte des Franz Joseph“ geht schließlich eine Ausgabe von „Universum History“ am Freitag, 2. Jänner, um 22.35 Uhr in ORF 2 auf den Grund. Der Film von Martin Koddenberg wirft laut Ankündigung ein „völlig neues Licht auf den altbekannten Regenten – einen Kaiser, dessen Kindheitstraumata sein ganzes Leben überschatten sollten“.