Seit 75 Jahren prägt der ASC Schlanders das sportliche und gesellschaftliche Leben der Marktgemeinde. Dieses besondere Jubiläum wird mit einem ganztägigen Fest gefeiert, bei dem Besucherinnen und Besucher die Vielfalt des Vereins kennenlernen und gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag erleben können.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Fest für die ganze Familie<\/h3>Auf dem Festgelände erwartet die Gäste ein vielseitiges Programm mit sportlichen Wettbewerben der verschiedenen Vereinssektionen, Mitmachangeboten sowie Unterhaltung für Groß und Klein. Ein eigener Sektionen-Parcours bietet spannende Einblicke in das breite Sportangebot des Vereins, während Kinder beim Spiel- und Spaßprogramm auf ihre Kosten kommen.<BR \/><BR \/>Am Abend rückt der offizielle Festakt in den Mittelpunkt. Dabei wird auf die bewegte Vereinsgeschichte zurückgeblickt und gleichzeitig ein Ausblick auf die Zukunft des ASC Schlanders gegeben. Live-Musik sorgt anschließend für beste Stimmung und lädt zum gemeinsamen Feiern bis in die Nacht ein.<BR \/><BR \/>Die <b>Jubiläumsfeier „75 Jahre ASC Schlanders“<\/b> findet am <b>Samstag, 4. Juli 2026<\/b>, auf dem <b>Festplatz Matscher Au in Schlanders<\/b> statt. Die Veranstaltung beginnt um <b>09:00 Uhr<\/b> und dauert bis <b>23:00 Uhr<\/b>. Zu den Höhepunkten zählen der Festakt mit Festrede und Verlosung ab <b>19:20 Uhr<\/b>, anschließend sorgt die Band <b>Factory<\/b> für musikalische Unterhaltung. Der <b>Eintritt ist kostenlos<\/b>.<BR \/> <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/75-jahre-asc-schlanders-jubilaumsfeier-e300587" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Infos gibt es hier<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEinkaufen in Schlanders – Sport, Handwerk und Kreativität<\/h3>Ein Besuch der Jubiläumsfeier lässt sich ideal mit einem Einkaufsbummel durch Schlanders verbinden. Die Geschäfte im Ortszentrum bieten persönliche Beratung und ein vielfältiges Angebot.<BR \/><BR \/>Wer sich für Fahrräder, Zubehör oder professionellen Service interessiert, findet bei <b>Bikeman Schlanders<\/b> kompetente Beratung und alles rund ums Rad.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/bikeman-schlanders-p6307" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Für individuelle Schmuckstücke und handwerkliche Präzision steht die <b>Goldschmiede Michaela Raffeiner<\/b>. Hier entstehen mit viel Liebe zum Detail einzigartige Schmuckkreationen sowie hochwertige Anfertigungen und Reparaturen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/goldschmiede-michaela-raffeiner-schlanders-p11155" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Ob Bürobedarf, Schulartikel, Geschenkideen oder Bastelzubehör – die <b>Papierwelt 2000<\/b> bietet ein umfangreiches Sortiment und persönliche Beratung für viele Gelegenheiten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/papierwelt-2000-schlanders-p71867" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nKulinarische Empfehlungen rund um die Jubiläumsfeier<\/h3>Vor den sportlichen Programmpunkten oder nach einem erlebnisreichen Festtag laden verschiedene Gastronomiebetriebe in Schlanders zum Genießen ein.<BR \/><BR \/>Das <b>Hotel Restaurant Goldene Rose<\/b> verbindet traditionelle Gastfreundschaft mit regionaler Küche und einer angenehmen Atmosphäre. Ob Mittagessen oder gemütliches Abendessen – hier lässt sich der Tag genussvoll abrunden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/hotel-restaurant-goldene-rose-schlanders-p6524" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/>Das <b>Café Bäckerei Psenner<\/b> ist eine beliebte Adresse für Frühstück, Kaffee und hausgemachte Backwaren. Frische Kuchen, feine Mehlspeisen und kleine Snacks machen das Café zu einem idealen Treffpunkt während des Festtages.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/cafe-baeckerei-psenner-schlanders-schlanders-p66838" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen<\/a>.<BR \/><BR \/><h3>\r\nEin Jubiläum im Zeichen der Gemeinschaft<\/h3>Mit der Feier zum 75-jährigen Bestehen setzt der ASC Schlanders ein starkes Zeichen für Zusammenhalt, ehrenamtliches Engagement und die Bedeutung des Vereinssports. Das abwechslungsreiche Programm bietet Unterhaltung für alle Generationen und macht den Jubiläumstag zu einem besonderen Erlebnis.<BR \/><BR \/>Wer den Besuch der Veranstaltung mit einem Einkaufsbummel oder einer genussvollen Einkehr verbindet, entdeckt zugleich die vielfältigen Angebote von Schlanders. So entsteht ein gelungener Tag, der Sport, Begegnung und Genuss auf angenehme Weise miteinander verbindet.