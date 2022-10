80 Kilometer Lkw-Stau auf der Brennerautobahn

In Österreich durfte der Schwerlastverkehr am gestrigen Mittwoch wegen des Nationalfeiertags nicht verkehren.



Daher setzte sich am Donnerstag eine Schlange von Lkw in Bewegung mit der Folge, dass nichts mehr ging: Der Lkw-Stau auf der Nordspur reichte von Bozen bis zum Brenner – also über 80 Kilometer.



Es wird wohl einige Stunden dauern, bis sich der Stau auflöst.